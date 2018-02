Die meisten sind verkleidet gekommen, als Cowboys, Piraten, Prinzessinnen oder Einhörner – sogar ein Dinosaurier kann gesichtet werden. Mit grosser Spannung warten sie auf «Brieggerli» und «Lächerli», die beiden «Räbehegel» mit den furchteinflössenden Narrenmasken. Plötzlich ist es so weit: Ein lauter Knall ertönt und die mit Geisseln bewaffneten Narren treiben die kreischenden Kinder im Höchsttempo rauf in die Gassen der Klingnauer Altstadt.

Der «Räbehegel»-Brauch geht zurück auf das späte 19. Jahrhundert. Damals wurde der Anlass von der Gesellschaft der ledigen Knaben ins Leben gerufen. Traditionell findet das Spektakel am Schmutzigen Donnerstag statt und gilt als Startschuss für die Fasnacht in Klingnau. Das Prinzip ist so einfach wie beliebt: Im Städtchen liegen überall Chabisstorzen verteilt, die die Kinder auf die schwarzen Zielscheiben auf den Rücken der «Räbehegel» werfen sollen.