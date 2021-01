Im Zurzibiet ist die Nachfrage nach Tageskarten eingebrochen – wo noch welche angeboten werden

Böttstein und Lengnau ziehen Konsequenzen

Böttstein hat im letzten Jahr von 732 verfügbaren Karten 428 verkauft. Dies macht eine Auslastung von 58,47 Prozent. Die Gemeinde hat deswegen entschieden, ab dem 1. Februar vorerst keine Tageskarten mehr anzubieten.

Das Angebot der Tageskarten wurde in den Vorjahren in Böttstein stets rege genutzt. «Durch Corona wurden in diesem Jahr allerdings deutlich weniger Tageskarten verkauft», sagt Manuela Däster, stellvertretende Leiterin Finanzen. Da die Coronasituation nach wie vor angespannt ist, hat der Gemeinderat entschieden, dass keine neuen Tageskarten mehr bestellt werden. Die bestehenden Tageskarten werden noch bis am 31. Januar angeboten.

Auch die Gemeinde Klingnau musste wegen der tiefen Auslastung im letzten Jahr umstellen. Die Tageskarten in Klingnau werden weiterhin angeboten, nun aber zu erhöhtem Preis. 2020 kosteten die Karten 40 Franken für Einwohner und 45 Franken für Auswärtige. Nun kosten die Tageskarten 45 Franken für Einwohner und 50 Franken für Auswärtige. Iris Huber, Sachbearbeiterin, erklärt: