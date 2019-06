Bei der Gemeindeversammlung vom Mittwoch in Klingnau votierte die Bevölkerung für einen Projektierungskredit in Höhe von 60'000 Franken. Mit diesem soll geprüft werden, in welchem Umfang neue Sportflächen zwischen dem Schwimmbad und der Aare auf dem Gelände im Grie erstellt werden können.

Verschiedene Sportvereine hatten sich mit diesem Anliegen an den Stadtrat gewandt. So will der Reitverein anstelle der bestehenden Wiese einen neuen Sandplatz einrichten; die beiden Hundevereine wollen ihre jeweiligen bestehenden Anlagen behalten.

Der Bogenschützenverein Geronimo will im Grie eine neue eigene Anlage errichten, zudem beantragt der FC Klingnau einen zweiten Fussballplatz an der Aare.

Mit einer Projektstudie sollen nun Disposition und Kosten der neu gestalteten Sportflächen in Klingnau in Erfahrung gebracht. Der entsprechende Projektierungskredit in Höhe von 60'000 Franken wurde trotz 15 Gegenstimmen gutgeheissen.

Der Stadtrat argumentierte damit, dass mit dieser Projektstudie die bestmögliche Variante zur Neugestaltung der Grie zugunsten der Bedürfnisse der Sportvereine gefunden werden könne. Die Vereine würden sich wünschen, wenn bereits bei der Wintergmeind über den Baukredit abgestimmt werden könne, der Bau im Frühling oder Sommer 2020 beginne und die neuen Sportanlagen im Sommer 2021 eröffnet werden können.

Nicht abgestimmt hat die Gemeindeversammlung über die Wassergebühren. Zweimal hatte die Gemeindeversammlung den Vorschlag des Gemeinderats abgelehnt. Rund eine Woche vor der Gmeind teilte die Gemeinde mit, dass doch nicht die Sommergmeind, sondern die Wintergmeind über den neuen Vorschlag entscheiden werden. Grund für die Verschiebung ist, dass die Empfehlung des Preisüberwachers noch nicht eingetroffen sei. Diese muss die Gemeinde einholen und der Bevölkerung aufzeigen. Folgen muss der Gemeinderat ihr aber nicht.