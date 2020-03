Im Archiv entdeckt: Deshalb stehen Lengnauer Altäre in Uri

In der katholischen Kirche St.Martin in Lengnau stand einst eine barocke Altargruppe aus dem 17. Jahrhundert. Im Pfarrarchiv stiess Kunsthistorikerin Edith Hunziker vor kurzem auf zwei Zeichnungen des Hauptaltares. Die beiden einzigartigen Zeitzeugen von 1828 liefern wichtige Hinweise zur Baugeschichte der Kirche St.Martin. Die drei Altäre sind unterdessen aus dem Gotteshaus verschwunden: Seit rund vierzig Jahren schmücken sie die Kirche in Attinghausen im Kanton Uri.

Dass Kirchenaltäre 100 Kilometer quer durch die Schweiz reisen, sei für die 1970er- und 80er-Jahre nichts Aussergewöhnliches gewesen, sagt Edith Hunziker. Die Kunsthistorikerin inventarisiert für den Kanton Aargau die Kunstdenkmäler des Surbtals und arbeitet zurzeit mit Thomas Manetsch an einem Kunstdenkmälerband. Sie erklärt: «Wegen der grossen Liturgiereform der 1960er-Jahre gerieten zahlreiche alte Pfarrkirchen unter Umbaudruck.» Die Art, wie Messen zelebriert wurden, änderte sich, die Ausstattung der Kirchen musste moderner und viele der alten Kirchen vergrössert werden. Die nicht seltenen Folge: Die üppigen Opfertische aus früheren Jahrhunderten wurden entfernt. Auch die Lengnauer ersetzten den Hauptaltar und die beiden Seitenaltäre und wählten für die neue Kirche eine schlichtere Version.

Altäre wurden in der ganzen Schweiz getauscht

«Um die kostbaren Altäre nicht wegwerfen zu müssen, standen die Denkmalpfleger in der ganzen Schweiz in regem Kontakt», sagt Hunziker. So auch bei den barocken Altären aus Lengnau aus den 1650er-Jahren: Nach dem Abbruch der alten Kirche 1975 (siehe Box) verkauften die Lengnauer die Altargruppe mit Einwilligung des Denkmalschutzes für 17000 Franken an den Kanton Uri. Seit 1980 stehen sie in der Pfarrkirche St. Andreas in Attinghausen, die zu dieser Zeit im Stil des Barocks restauriert wurde. In Attinghausen wurde die Altargruppe leicht verändert und als Hauptbild eine Kreuzigung Christi eingefügt. Denn das Lengnauer Hochaltarbild mit dem Kirchenpatron St. Martin passte nicht in die Urner Kirche. Das 1889 von Eugen Steimer gemalte Ölbild des Lengnauer Hochaltars blieb im Surbtal und wird heute in der Sakristei aufbewahrt. Es zeigt St.Martin in einer populären Darstellungsweise, wie er einem knienden Bettler ein paar Münzen gibt.

Eine der einzigartigen Zeichnungen, die Edith Hunziker bei ihren Recherchen zur Entstehungsgeschichte der Kirche St. Martin entdeckte, zeigt, wie der Altar 1828 vor der Erneuerung aussah. Die andere illustriert verschiedene Vorschläge zur Renovation. «Das Besondere an den Zeichnungen ist diese Gegenüberstellung der Vorher- und Nachher-Versionen», sagt Hunziker. «So etwas habe ich in den vergangenen 25 Jahren noch nie gefunden.» Die Altarzeichnungen, aber auch der Grundriss-Plan von 1750 seien regelrechte Kunstwerke.

Die Zeichnungen sind im Zuge der Gesamtrenovierung der Kirche im frühen 19. Jahrhundert entstanden. Da die drei barocken Altäre nicht mehr ins Bild passten, sollten sie modernisiert werden. Um den Auftrag bemühten sich die Gebrüder Michael und Jodok Huttle, die aus Schnepfau im Vorarlberg nach Baden zugewandert waren. Von einem der beiden Brüder stammen die erhaltenen Zeichnungen des Hochaltars. Darauf ist ersichtlich, dass gedrehte Säulen mit vergoldetem Zierwerk das Retabel flankierten, den zentralen Teil des Altars mit dem Hauptbild. Insbesondere diese Verzierungen im Barockstil entsprachen nicht mehr dem damaligen Geschmack der Lengnauer.

Wie der Altar 1828 renoviert wurde, ist unklar

Die zweite Zeichnung illustriert, wie die Brüder Hutle den Altar renoviert hätten: ohne üppigen Barockschmuck und mit einem neuen, marmorartigen Anstrich des Holzaltars. «Diese aufgemalte Marmorierung in modischen kühlen Grautönen war die wichtigste Komponente im Bemühen, dem Hochaltar ein zeitgemässes klassizistisches Kleid zu geben», sagt Hunziker.

Schliesslich machte aber ihr Mitbewerber das Rennen um den Auftrag: der ebenfalls aus dem Voralberg stammende Stuckateur Josef Zipper. Die Gebrüder Huttle wurden immerhin für ihren Aufwand entschädigt. Wie der Altar in den 1820er-Jahren schliesslich umgestaltet wurde, ist unklar: «Von Josef Zipper sind im Pfarrarchiv keine Zeichnung erhalten», sagt Hunziker. Bis zum Neubau der Kirche 1976/77 wurden die drei Altäre noch zwei weitere Male leicht angepasst und renoviert, bevor sie in der St.-Andreas-Kirche in Attinghausen ein neues Zuhause fanden.