Ein anderer Mitarbeiter, der sich ebenfalls im juristischen Streit mit Pearl Anthony Lauper befindet und daher nicht namentlich genannt werden möchte, unterstellt ihr betrügerische Machenschaften. «Ihr war jedes Mittel recht. Sie hat sogar Lernende und Putzpersonal um ihr Geld gebracht.» Dominik Gebhard bestätigt diesen Vorwurf. «Sie hat Beträge wissentlich falsch überwiesen. Das hatte System», sagt er. Mit den Tageseinnahmen habe sich die Schlossbesitzerin beispielsweise auf Shoppingtouren begeben, sagt Gebhard. Lauper sei in einen Kaufrausch geraten und habe alles, was ihr vor die Augen gekommen sei, zusammengekauft. Dazu gehörten teure Uhren und vorzugsweise Antiquitäten, die sich im Schloss dann stapelten.

Dominik Gebhard schüttelt ungläubig den Kopf: «Wie war es möglich, dass es so lange dauerte, bis dieser Schwindel auffiel?» Gebhard war bis letzten Herbst als Küchenchef im Schloss Böttstein tätig. Als er mehrere Monatslöhne und Überstunden nicht ausbezahlt bekam, kündigte er die Stelle. Daraufhin leitete er eine Betreibung gegen die Besitzerin ein. So wie ihm ging es den meisten Angestellten. Mehr als ein Dutzend ehemalige Arbeitnehmer des Schlosses warten seit Monaten auf ihr Geld. Zu ihnen zählt auch Susan Locorotondo. Die frühere Direktionsassistentin zog ihre Chefin bis vors Arbeitsgericht – und bekam Recht. Geld habe sie aber bis heute keines erhalten, sagt sie.

Ausufernde Shoppingtouren

Auch Susan Locorotondo ist es schleierhaft, wie lange die Machenschaften ihrer ehemaligen Chefin, wie sie es nennt, unentdeckt geblieben sind. «Die zuständigen Stellen hätten längst hellhörig werden müssen», sagt die frühere Direktionsassistentin. Sie verweist auf einen mehrseitigen Betreibungsauszug des Betreibungsamtes in Kilchberg ZH, dem offiziellen Wohnsitz von Lauper, in dem Forderungen von mehreren hunderttausend Franken geltend gemacht wurden. Zu den Geprellten zählten unter anderem Gemeinden, Lieferanten und ehemalige Mitarbeiter.

Spätestens nach einer Einkaufstour letzten Herbst hätten die Behörden hellhörig werden sollen, meint Dominik Gebhard. Pearl Anthony Lauper kaufte damals Inventar des Parkhotels in Weggis LU am Vierwaldstättersee. Bei der Liquidation des Fünf-Sterne-Hauses in der Innerschweiz wurde das gesamte Interieur des Luxushotels verkauft, unter anderem die Einrichtung von 42 Hotelzimmern, inklusive Mini-Kühlschränke, Lavabos, Duschen und komplette Betten. Lauper war vor Ort und kaufte zahlreiche Gegenstände im Wert von 39 000 Franken zusammen, wie mehrere Personen übereinstimmend bestätigen. Später parkierte sie das Material auf dem Areal des Schloss Böttsteins.