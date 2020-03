Ideenmarkt für den Flecken: Wie soll das historische Zentrum nach Vollendung der Ostumfahrung aussehen?

Wie der Marktflecken nach der Eröffnung der Ostumfahrung gestaltet und organisiert werden soll, darüber haben sich rund 100 Zurzacher an einem Ideenmarkt am Samstag Gedanken gemacht. Zum Workshop hatten der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe Fleckenkonzept eingeladen.

«Konzentriert euch auf Massnahmen, die schnelle Wirkung zeigen», betonte Peter C. Beyeler, Präsident der IG Aargauer Altstädte und früherer Regierungsrat, in seinem Impulsreferat. «Ideen», so Beyeler, «sind vorhanden. In den Altstädten tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf, ihr könnt von den anderen Städten lernen.» Gemeindeammann Bernhard Scheuber zeigte sich optimistisch: «Es hat in Zurzach viele Leute, die etwas zu Stande bringen. Die Voraussetzungen sind gut.»

Die ganze Breite an verkehrlichen Massnahmen

Martin Landolt, Mitglied der Gruppe Fleckenkonzept und Moderator am Ideenmarkt, brachte es auf den Punkt: «Dass wir zwei Mal 80 Millionen Franken für Umfahrungen ausgeben und wir trotzdem Verkehr im Flecken haben, das darf nicht sein.» Von der Forderung, die Autos müssten aus der Schwertgasse gänzlich verschwinden, bis zur Mahnung, den Verkehr ja nicht ganz zu verbannen, wurde auch die ganze Breite von verkehrlichen Massnahmen vorgeschlagen. Aber auch Landolt weiss: «Es braucht wohl einen Mittelweg, alle Autos wird man nicht aus der Hauptstrasse und der Schwertgasse vertreiben können.»