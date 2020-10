«Ich bin jetzt 76»: Gastwirt Stefano Picone übergibt das Hotel-Restaurant seinen Kindern

«Das war schon sehr speziell», sagt Stefano Picone vom Hotel-Pizzeria Picone’s in Klingnau zu seinem Anfang im Gastgewerbe. «Ich habe damals im Obergeschoss des ‹Elefanten› in Klingnau begonnen, Pizze zu machen.» Vor einigen Jahrzehnten, hatte sich im «Elefanten» – schräg gegenüber vom heutigen «Picone’s» – auch das Lokal der Anfe, der Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, befunden. Einer weltweiten Organisation, die 1947 zur Unterstützung italienischer Familien im Ausland gegründet worden war, und die auch im Aargau ihre Sektionen hatte.

«Im Lokal wurde natürlich auch die Geselligkeit unter den italienischen Landsleuten gepflegt», erklärt Stefano Picone, der in Sizilien geboren, im Piemont aufgewachsen und 1965 in die Schweiz gekommen ist. «Ich habe damals bei der Stahlbaufirma Zschokke-Wartmann in Döttingen gearbeitet. Im Anfe-Lokal hat man mich aufgefordert: Mach doch Pizze. Und so habe ich dort jeweils an den Wochenenden Pizze gebacken.»

Vom Stahlarbeiter zum Pizzaiolo

Trotzdem arbeitete Picone während der Woche weiterhin im Stahlbau – bis zur Schliessung des Betriebes. «Ich habe während 25 Jahren bei dieser Firma gearbeitet», sagt er. «Wenn Zschokke-Wartmann nicht aufgehört hätte zu existieren, wäre ich geblieben.» Angesichts des Verlustes seines Arbeitsplatzes entschloss sich Stefano Picone zu einem radikalen Berufswechsel.

Er machte seine Wochenendbeschäftigung zum Haupterwerb und übernahm pachtweise das inzwischen längst geschlossene Restaurant Sommerau in Klingnau. Nach zweieinhalb Jahren wechselte er als Pächter ins Restaurant Fischerstube in Döttingen, das er in der Folge während acht Jahren führte.