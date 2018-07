"Haha, wenn ich alle Gauner in Klingnau verhaften müsste, wäre niemand mehr auf den Strassen." Mit diesem Spruch sorgt der Hatschier, ein Polizist im Jahr 1752, für Lacher beim Publikum. Die beiden Marktweiber, die auf ihn einreden, verzweifeln dagegen fast. Der gesuchte Vögeli, dieser Gauner und Vagant, treibt sich im Klingnauer Städtchen herum. Den muss der Hatschier doch verhaften!

Es ist eine von fünf Szenen, welche das Theater Klingnau bei einer Stadtführung während des Städtli-Fäschts zeigt. Sie basieren auf dem Roman "Vagant" des ehemaligen Bez-Lehrers Niklaus Stöckli. Das Buch wurde 1997 publiziert und ist längst vergriffen.

Stöckli hat die Szenen geschrieben und führt Regie. Über 300 Personen haben an den sechs Führungen teilgenommen und sind begeistert. Um den Vagant Vögeli kommt es in Klingnau zu einem Asyl- und Machtkampf. Er flüchtet sich ins Kloster Sion, das neben dem Städtchen liegt. Die Eidgenossen, die weltliche Macht, fordern seine Herausgabe. Die religiöse Macht weigert sich. So kommt es zur Belagerung des Klosters. Vögeli gelingt die abermalige Flucht. Geschnappt wird er später und anderswo. Und zum Tode verurteilt.