Heute Mittwochabend ist in der Fischzucht in Klingnau AG ein Grossbrand ausgebrochen. Um 21.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an.

Bei der Feuerwehr ging der Alarm um 18.47 Uhr los. Wenig später stand das weisse Gewerbegebäude, das ausserhalb von Klingnau zwischen Bahnlinie und der leicht erhöhten Kantonsstrasse liegt, in Flammen. Von mehreren Positionen aus hielten Feuerwehr-Einsatzkräfte Löschschläuche auf das Gebäude, aus dem Flammen in den schwarzen Himmel hinaufzüngelten und dicker grau-weisser Rauch emporstieg. Auch von der Autodrehleiter der Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim, die auf der Kantonsstrasse positioniert war, hielt ein Feuerwehrmann einen Schlauch auf das Gebäude, aus dem Löschwasser schoss, mehrere Tausend Liter pro Minute.