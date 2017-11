Dem geschützten Bauwerk, das Koblenz seit 1859 mit Waldshut verbindet, droht laut Deutscher Bahn (DB) das Ende. Sie ist angeblich so marode, dass ein Neubau erforderlich sei. Die Deutsche Bahn rechnet in den nächsten 15 bis 20 Jahren mit einem Ersatz. Die 128 Meter lange Stahlkonstruktion befindet sich je zur Hälfte im Eigentum der Deutschen Bahn und der SBB. Doch was, wenn die Schweizer Seite das schützenswerte Objekt nicht abreissen wollen? Endet dann die Brücke womöglich in der Mitte des Rheins? Wie verbindlich ist der Schutz des Bauwerks überhaupt? Die Eisenbahnbrücke ist in zahlreichen Inventaren gelistet: so im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung, im Inventar der Kantonalen Denkmalpflege Aargau, bei der Fachstelle für Denkmalpflege der SBB und im Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg.

Formell nicht geschützt

Obwohl die kultur-historische Bedeutung des Bauwerks unbestritten ist, ist sie rechtlich nicht vor einem Abriss geschützt. Weder auf nationaler, kantonaler noch kommunaler Ebene. «Dass die Brücke im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung aufgeführt ist, hat keine rechtlichen Konsequenzen, sie ist formell nicht geschützt», sagt Kurt Münger, Kommunikationschef im zuständigen Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Dennoch gilt aus fachlicher Sicht der sogenannte Schutzverdacht.

«Die SBB als Besitzerin haben für die Erhaltung von Kulturdenkmälern zu sorgen», sagt Isabel Haupt, stellvertretende Denkmalpflegerin des Kantons Aargau. Leiter der zuständigen SBB-Fachstelle ist Giovanni Menghini. Er sagt: «Die Auflistung im Inventar der Kulturgüter bedeutet für die SBB, dass wir im Rahmen der Verhältnismässigkeit angehalten sind, die Brücke zu erhalten.» Das heisst: Es gilt eine Güterabwägung zu machen unter Berücksichtigung von Aspekten wie Finanzen oder etwa dem öffentlichen Interesse am Objekt oder an der Aufrechterhaltung des Transportauftrages für die Öffentlichkeit.