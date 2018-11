Das Schützenmatt-Schulhaus samt Dreifachturnalle hat in den nächsten Jahren eine Sanierung nötig. Unklar ist dagegen, ob in Klingnau auch ab Schuljahr 2022/23 ein Oberstufenzentrum mit allen drei Leistungszügen (Bez, Sek, Real) bestehen bleibt. Für die Zusammenlegung mehrerer Bezirksschulen hier wäre ein Anbau mit weiteren Schulzimmern notwendig. Der Stadtrat hat an der Gemeindeversammlung vom Donnerstag einen Planungskredit von 450'000 Franken vorgelegt, der beide Szenarien berücksichtigt. Die anwesenden 148 von 2072 Stimmbürgern haben ihn diskussionslos und bei nur einer Gegenstimme gutheissen. Der Entscheid über die Bez-Standorte wird bis Ende 2019 gefällt, im spätesten Fall vom Aargauer Regierungsrat.

Tritt das Szenario Oberstufe ohne Bezirksschule ein, wird zuerst nur die Dreifachturnhalle saniert, das Schulhaus je nach weiterem Verwendungszweck. Beim Szenario mit Bezirksschule könnte unmittelbar nach dem Regierungsentscheid mit Projektierung und Ausführung des Erweiterungsbaus gestartet werden, so dass der benötigte Schulraum rechtzeitig bereitsteht.

Wassergebühren steigen

Die Gemeindeversammlung vom Juni 2018 hatte das vorgelegte Wasserreglement zurückgewiesen. Auch die überarbeitete Vorlage wurde nun abgelehnt, mit 75 Nein zu 54 Ja. Die Notwendigkeit von höheren Gebühren stand wegen anstehender Investitionen ausser Frage. Die Meinungen über ein gerechtes Verhältnis von Grund- und Verbrauchsgebühren gingen auseinander. In den Voten wurden in der Mehrheit tiefere Grundgebühren gefordert, was Einfamilienhauseigentümer zugute kommen würde.

Die Grundgebühr pro Wasserzähler beträgt weiterhin 150 Franken. Gemäss Vorlage wäre sie von der Anzahl Wohneinheiten ab. Bei Einfamilienhäusern beträgt sie, wie schon im Juni beantragt, 200 Franken.

Bei Mehrfamilienhäusern sollten je nach Anzahl Wohneinheiten 400 (2-5), 800 (6-10) oder 1000 (ab 11) Franken pro Wasserzähler erhoben werden. Bei der Erhöhung der Verbrauchsgebühr von Fr. 1.60 auf Fr. 2.00 pro Kubikmeter Wasser blieb der Stadtrat bei seinem Vorschlag.

Zum Vergleich: Das letzte Mal hat die Gemeinde ihre Wassergebühren auf den 1. Juli 2011 hin angepasst. Damals wurde die Grundgebühr pro Wasserzähler von 50 auf 150 Franken und die Wasser-Verbrauchsgebühr von Fr. 1.40 auf 1.60 erhöht. Dafür wurde die Abwasser-Verbrauchsgebühr von Fr. 2.90 auf 2.50 gesenkt. Letztere blieb diesmal unangetastet.

Räume für Schule und Kindergarten

Auch mt sehr grossem Mehr, ohne Gegenstimmen, haben die Stimmbürger dem Kredit von 720'000 Franken für die Aufstockung des Kindergarten-Pavillons 3. Die vierte Abteilung ist wegen des Kinderbooms im Städtchen notwendig. Aktuell wären es 83 Buben und Mädchen, die im nächsten Schuljahr den Kindergarten besuchen werden. Gemäss kantonaler Vorgabe sind maximal 26 Kinder für eine Abteilung vorgesehen.

Diskussionslose Zustimmung erhielt auch der Kredit über 480'000 Franken für einen neuen Schulpavillon. Die Gemeinde erwirbt damit einen Occasionbau der Kreisschule Mutschellen. Er kommt hinter der Propstei zu stehen. Dort musste dafür der alte Kindergarten bereits weichen, der auch als Zuhause der "Städtlifäger" diente. Für ihre Materialien haben diese einen Platz im St. Blasierhaus erhalten. Die Denkmalpflege hat dem Pavillon-Standort für eine Übergangszeit von sieben Jahren zugestimmt.

Stellenplan aufgestockt

Weiter hat die Gemeindeversammlung der Erhöhung des Stellenplans der Verwaltung um 130 Prozent zugestimmt. Dem frisch gewählten Bauverwalter Martin Geiger, der in Klingnau wohnhaft ist und seine Stelle am 1. März 2019 antritt, wird damit eine Bausekretariat (50 Pozent) zur Seite gestellt. Weitere zusätzliche Stellenprozente erhalten die Bereiche Schulsekretariat Primarschule, Schulsozialarbeit, Werkdienst und Stadtkanzlei-Sekretariat je 20 Prozent.

Zugestimmt hat die Gmeind weiter dem Budget 2019 mit einem unveränderten Steuerfuss von 109 Prozent, der Verpflichtungskreditabrechnung zur Retentionsanlage Jonermatte Westsowie vier Einbürgerungsgesuchen für insgesamt sechs Personen.