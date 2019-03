An der Generalversammlung vom letzten Jahr hatte die Raiffeisenbank Aare-Rhein angekündigt, den Hauptsitz in Leuggern umzubauen. Vor kurzem hat sie nun grünes Licht in Form der Baubewilligung erhalten. Darüber informierte Verwaltungsratspräsident Beat Elsener an der 102. Generalversammlung vom Freitag im Sportcenter Leuggern vor 1076 von insgesamt 6377 Genossenschafterinnen und Genossenschaftern.

Bei einem Architektenwettbewerb hat die Jury das Projekt «Abierto» (Spanisch: offen) zum Sieger erklärt. Es stammt vom Architekturbüro Atelier West aus Baden. "Offen und einladend wollen wir unsere Kunden in der neuen Beraterbank begrüssen", führte Beat Elsener aus.

In den nächsten Monaten soll der Umbau realisiert werden. Die Genossenschafter bekamen an der GV und während des folgenden Apéros mehrere Visualisierungen zu sehen. Diese zeigen, wie der Innenbereich der Raiffeisenbank in Leuggern nach dem Umbau aussehen wird.