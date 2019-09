Propstei Wislikofen, gestern Sonntag, kurz vor 12 Uhr: Die Gemeindevertreter aus dem Zurzibieter Rheintal stossen mit Weisswein im Foyer an. Sie freuen sich leise, mit stiller Genugtuung. Auch an der anschliessenden Pressekonferenz wirken die Männer noch sehr besonnen. Vielleicht liegt es an der Umgebung: Das ehemalige Kloster gilt als Ort der Stille, regelmässig finden hier Achtsamkeits-Trainings statt.

Erst nach dem offiziellen Teil kommen die Emotionen hoch. Zuerst bei Heiri Rohner, Gemeindeammann von Wislikofen. Er strahlt und sagt: «Heute ist ein historischer Tag für das Zurzibiet, von dem man noch in vielen Jahren reden wird.»

In neun Gemeinden wurde gestern Sonntag über einen Zusammenschluss abgestimmt – acht sprachen sich für eine gemeinsame Zukunft aus.