Nach zweieinhalbjähriger Vorbereitungszeit haben am Donnerstagabend zehn Zurzibieter Gemeinden zeitgleich abgestimmt, jeweils an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung. An allen zehn Gmeinden wurde ein und dieselbe Frage gestellt: «Wollen Sie den Vertrag über den Zusammenschluss der zustimmenden Einwohnergemeinden zur Einwohnergemeinde Zurzach auf den 1. Januar 2022 genehmigen?»

Damit die Fusion gelingen kann, galt: Mindestens vier Gemeinden plus der Bezirkshauptort Bad Zurzach müssen dem Vertrag zustimmen (das «4+1-Modell»). Dieser Anforderung kamen die Stimmberechtigten deutlich nach. Einzig Fisibach schickte den Fusionsvertrag bachab. Mit 31:136-Stimmen folgte die Stimmbevölkerung der Empfehlung ihres Gemeinderats. Gegen die Empfehlung des Gemeinderats stemmten sich die Rietheimer und Melliker.

«Das ist ein historischer Erfolg. Ein Resultat, das ich in dieser Klarheit nicht für möglich gehalten hätte», sagte Bad Zurzachs Ammann Reto S. Fuchs.

Wie geht es nun weiter? In den neun Gemeinden, die mit Ja stimmten, folgt am 8. September 2019 die für Fusionen obligatorische Urnenabstimmung über den definitiven Zusammenschluss. In Fisibach, wo am Donnerstag deutlich mehr als ein Fünftel aller Stimmberechtigen den Fusionsvertrag ablehnten, ist das Projekt definitiv vom Tisch.

