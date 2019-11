Grosser Schritt zum Millionen-Deal Kiesabbau: Gmeind sagt Ja

Die Klingnauer Gmeind sagt Ja zur Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung. Die Birchmeier Gruppe kann damit hoffen, ab 2020 in der Hocheben Hard/Härdli abzubauen. Noch fehlen aber die Bau- und Betriebsbewilligung.

Das Geschäft zwischen Birchmeier Gruppe und den Klingnauer Ortsbürgern rückt einen grossen Schritt näher: Mit einem sehr grossen Mehr hat die Klingnauer Gemeindeversammlung - 200 der 2072 Stimmberechtigten waren anwesend - den Weg dafür geebnet. Sie stimmte der nötigen Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung zu. Damit kann die Tochterfirma Birchmeier Kies und Beton AG auf einer Fläche von 19 Hektaren Kies abbauen. In rund 20 Jahren sollen es ca 2 Millionen Kubikmeter sein, etwa 100‘000 Kubikmeter pro Jahr. Bei 5 Franken pro Kubikmeter würde durchschnittlich eine halbe Million Franken pro Jahr in die Ortsbürgerkasse. In den ersten Jahren, während der Aufbauphase, muss aber mit deutlich weniger gerechnet werden. Nach dieser ersten Etappe besteht die Möglichkeit für zwei weitere Etappen. Rund 7 Millionen Kubikmeter Kies könnten gefördert werden. Dieser Lockruf hat allen Anschein nach viele Klingnauer vom Projekt überzeugt. Die Ortsbürgerkommission hat bereits in Aussicht gestellt, dass auch die politische Gemeinde profitieren wird, man denke etwa bei einer nächsten grossen Sanierung des Schlosses. Profitieren sollen auch Landwirte, indem sie für den zeitweisen Verlust von gepachtetem Landwirtschaftsland respektive den Einnahmen aus der Bewirtschaftung, entschädigt werden.



Alle Beschlüsse der Gmeind unterstehen dem fakultativen Referendum.



Update folgt.