Doch diesmal war er zum Zuschauen gezwungen. «Ja klar, es tut schon ein bisschen weh», musste er nach seinem Schlüsselbeinbruch eingestehen. Dafür hat er sich bereits neue Ziele gesetzt. Die Tour de France kommt für den Schneisinger wohl noch zu früh. Dafür denkt er an neue Herausforderungen: Die Vuelta in Spanien würde ihn reizen. Und da wäre er nicht nur der Helfer im Team, sondern könnte mit grösseren Ambitionen und eigenen Zielen an den Start gehen.

Silvan Dillier wird immer erfahrener in seinem neuen Nebenjob als Starter. Der verletzte Radprofi aus Schneisingen kann im Moment nicht selber in den Sattel steigen. Zumindest nicht rennmässig, seit diesen Tagen kann er wenigstens wieder ganz vorsichtige Ausdauertraining betreiben. Der Grosse Preis des Kantons Aargau ist sicherlich das Rennen, welches Dillier am häufigsten bestritten hat.

Aber im Moment ist an ein Rennen mit ruppigen Aufstiegen und Sprints nicht zu denken. So hat er als Ehrenstarter letztes Wochenende bei seiner «Dillier Classic» rund 300 Hobbyfahrer auf die Strecke geschickt. Dies jedoch in diversen Blöcken über fast eine Stunde verteilt. Diesmal schickte er die rund 130 Profis beim GP des Kantons Aargau alle miteinander auf die knapp 186 Kilometer lange Strecke. Und dies erst noch mit tatkräftiger Unterstützung von OK-Präsident René Huber und Simon Leumann als Vertreter des Hauptsponsors, der Aargauischen Kantonalbank AKB.

Dies bei hervorragenden Bedingungen, angenehmen Temperaturen und wolkenlosem Himmel. Zumindest meteorologisch herrschte eitel Sonnenschein in Gippingen. Doch OK-Präsident Huber hat es bereits in seinem Vorwort der AZ-Beilage angetönt und in seiner Begrüssungsrede nochmals deutlich unterstrichen: Die Organisatoren der Gippinger Radsporttage kommen langsam, aber sicher an ihre Grenzen.