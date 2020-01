Grosser Andrang im Tierpark-Café — neues Wirtepaar wollen das Café auf solide Füsse stellen

Die neuen Café-Pächter stammen aus Ehrendingen und sind beide vom Fach. Susanne Wernli bringt Erfahrung als Servicefachangestellte mit und hat vergangenes Jahr auch noch das Wirtepatent abgelegt. Patrick Wernli ist gelernter Bäcker, Konditor und Koch. Während sie von Mittwoch bis Freitag die Stellung hält, bewältigt das Paar den Mehrandrang an den Wochenenden gemeinsam. Montag und Dienstag sind wie bisher auch Ruhetage. «Ich habe mich bewusst für eine vegetarische Karte entschieden», sagt Susanne Wernli. «Ich möchte die fleischlose Ernährung den Leuten näherbringen und sehe das auch als Respekt vor den Tieren, die hier zuhause sind.»

«Susanne und Patrick Wernli waren eigentlich die einzigen, die von Anfang an ein durchdachtes Konzept für den Weiterbetrieb des Tierpark-Cafés mitbrachten», erinnert sich Gemeinderat Peter Moser an die Verhandlungen mit den beiden im vergangenen Jahr zurück. «Die sprudelten nur so vor Ideen», ergänzt Freddy Kalt, Präsident der Ortsbürgerkommission. Die Bad Zurzacher Ortsbürgergemeinde tritt den Wernlis gegenüber als Verpächter auf, nachdem sie das Tierpark-Café im Herbst 2019 für 290 000 Franken der früheren Besitzerin Jeannette Esslen abkaufte. Zum 1. Oktober war die Übernahme perfekt. Zuletzt, im Dezember, war der Gastrobetrieb geschlossen, um noch dringende Renovierungen und Instandhaltungen vornehmen zu können. Neben Malerarbeiten, welche die Wirte selbst ausführten, stand der Einbau einer professionellen Entlüftungsanlage in der Küche an. «Jetzt können wir auch wieder frittieren, was zuvor aus Sicherheitsgründen gar nicht möglich war», so Susanne Wernli.

Zwar sei das Heizen der Immobilie eine Herausforderung, alles in allem aber befinde sich das Gebäude in gutem Zustand. «So stehen für die kommenden Jahre auch keine grösseren Investitionen an», informiert Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner: «Es soll ja auch in Zukunft eine eher einfache Gaststätte bleiben.»