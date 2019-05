Vergleichbare Verhältnisse herrschten vor einer Woche in den «Rheintal+»-Gemeinden des Zurzibiets. An den ausserordentlichen Gemeindeversammlungen votierten die Stimmberechtigten in neun von zehn Gemeinden für den Fusionsvertrag, nur Fisibach verabschiedete sich aus dem Projekt.

Man könne über die Gründe nur spekulieren, sagte Dieter Schaltegger im Februar vor zwei Jahren. Der Gemeindepräsident aus dem zürcherischen Stadel, das nur wenige Kilometer vom Zurzibiet entfernt liegt, suchte am Tag nach der Abstimmung nach Erklärungen zum Fusions-Nein mit der Nachbargemeinde Bachs. Das Ergebnis gegen eine gemeinsame Zukunft fiel denkbar knapp aus. Während sich die Bachser für einen Zusammenschluss aussprachen, gaben in Stadel am Ende drei Stimmen den Ausschlag.

In Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen befinden sich die Fusionsbefürworter seit dem deutlichen Verdikt in einem Hoch. Dass der klare Rückhalt von 77 Prozent aber auch trügen kann, zeigt das Beispiel aus Stadel. «Die Befürworter tun gut daran, den Puls in der Bevölkerung weiter zu fühlen und sich nicht vom Ergebnis der ausserordentlichen Gemeindeversammlungen blenden zu lassen», sagt Urs Bieri vom Forschungsinstitut GfS Bern. Es gebe zwar eine solide Basis. Das Heu sei aber noch nicht eingeführt, sagt Bieri.

Der Politik- und Medienwissenschafter setzt sich in seinen Forschungsarbeiten intensiv mit dem Thema Gemeindereformen auseinander. «Aus meiner Sicht wurde hier eine sehr gute Vorarbeit geleistet. Der Projektleitung ist es offensichtlich gelungen, weite Teile der Bevölkerung von den Vorteilen einer Fusion zu überzeugen.»Dennoch warnt er: «Die Teilnahme an den ausserordentlichen Gemeindeversammlungen war zwar erfreulich hoch.» Die Beteiligung lag zwischen 25 und 50 Prozent der Stimmberechtigten. «Eine stille Mehrheit war an den Veranstaltungen aber nicht anwesend», so Bieri. In diesem Potenzial sieht er für die Gegner die Chance, die Fusion noch zu verhindern. «Die Frage ist, ob es ihnen gelingt, diese Gruppe mit ihren Argumenten zu mobilisieren.»