In dem Gebäude befanden sich eine Werkstatt, Garage, Heizung, Brennholzlager sowie zwei darüberliegenden Wohnungen. Der Feuerwehr gelang es, ein Überschlagen der Flammen zu verhindern. Im Einsatz waren rund 120 Feuerwehrmänner aller fünf Waldshut-Tiengener Abteilungen, inklusive zweier Drehleitern und sieben Löschfahrzeugen.

Da das Löschwasser knapp zu werden drohte, wurden zusätzlich Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren aus St. Blasien, Ühlingen-Birkendorf, Dogern und Lauchringen nachalarmiert.

Am nächsten Tag wurden noch bis in die späten Nachmittagsstunden letzte Glutnester in den Trümmern mithilfe eines Baggers beseitigt. Auch das DRK war im Einsatz und kümmerte sich um die Verpflegung der Löschtrupps. Neben Kriminaltechnikern, die die Brandursache untersuchten, hatte sich auch Oberbürgermeister Philipp Frank ein Bild vom Geschehen gemacht.