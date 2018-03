Die Anhäufungen an Regelverstössen sind gravierend: Sie reichen von groben Fouls bis hin zu massiven Schiedsrichterbeleidigungen. Insgesamt acht Spieler erhielten in Meisterschafts- und Cup-Begegnungen im Herbst die rote Karte. Fehim Alili bekam nach dem Cupspiel gegen Klingnau zwölf Spielsperren aufgebrummt. Von ihm hat sich der Verein inzwischen getrennt, sagt Sportchef Christian Rist. Im Meisterschaftsspiel in Gontenschwil hatten Trainer Juan Doval und Torhüter Cihan Ceylan ihre Emotionen nicht im Griff. Sie beschimpften bzw. bedrohten den Unparteiischen und wurden ebenfalls suspendiert. Während Ceylan den Rest seiner Strafen diesen Frühling noch verbüsst und den Auftakt daher verpasst, hat Juan Doval nach seinem Ausraster sein Amt zur Verfügung gestellt.

Künftig gibt es Konsequenzen

Mit Besorgnis verfolgte auch der Aargauische Fussballverband (AFV) die Koblenzer Fehltritte. «Sie stehen diametral zu unserem Fairplay-Gedanken», sagt deren Sprecher Hannes Hurter. Dazu gehört ebenfalls ein Betrugsvorfall im vergangenen Jahr. Wegen Spielermangels setzte ein Junioren-Team des FC Koblenz zwei nicht berechtigte Spieler unter falschem Namen ein. Die beiden wurden für neun Monate gesperrt. Der Trainer, der auch in der 2.-Liga-Mannschaft für den FC Koblenz spielte, kassierte vom Verband eine einjährige Funktionssperre.