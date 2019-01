Fünf Jahre ist es nun her seit der grossen Sanierung der Rheinbrücke am Grenzübergang Koblenz-Waldshut. Einerseits war die Sanierung für das 1932 erstellte Bauwerk nötig, andererseits sollte eine neue Verkehrsführung mit Ampeln und neuem Kreisel in Koblenz für einen besseren Verkehrsfluss und weniger Staus sorgen.

Heute allerdings lässt sich feststellen: Die Verkehrsprobleme sind nicht kleiner geworden. Deutsche Grenzgänger sorgen regelmässig spätnachmittags für Staus auf Kantonsstrasse in Koblenz. Am Wochenende oder an Feiertagen sorgen Einkaufstouristen für eine bis zu fünf Kilometer lange Stauschlange bis nach Klingnau oder gar Döttingen.

Auf deutscher Seite verstopfen Staus die mittlerweile dreispurige B34 zwischen dem 2011 eröffneten Lastwagen-Zollhof im Gewerbepark Hochrhein und dem Grenzübergang. Verantwortlich dafür ist der morgendliche Pendlerverkehr sowie das Lastwagenaufkommen, das seit Inbetriebnahme des Zollhofs enorm gewachsen ist. Bei der Eröffnung rechnete der deutsche Zoll noch mit 640 Lastwagen täglich. Mittlerweile sind es mehr als doppelt so viele. Aktuell verschärft sich die Stauproblematik durch die Sanierung der Kolpingbrücke in Waldshut, die mindestens drei Monate länger dauert als geplant.