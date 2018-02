Grosses Staunen am Sonntag beim Minihandball-Spieltag in der Turnhalle der Energiestadt Bad Zurzach. Um 12.05 Uhr ging dort plötzlich und wie von Geisterhand das Licht aus – ohne dass jemand in der Nähe des Lichtschalters gestanden wäre. Wenige Sekunden später schaltete eine der Organisatorinnen das Licht wieder an, und die Kids konzentrierten sich von Neuem auf das Torewerfen. Eine Erklärung für das mysteriöse Lichterlöschen hatte die Organisatorin auch. Dafür sorgt jeweils ein Zeitschalter, immer zu besagter Uhrzeit. Für den Fall, dass ein Turnlehrer nach der letzten Lektion in der Halle das Licht brennen lässt. (pz, 26. Januar 2018)

Feuerwehr rettet Büsi von Baum in Naturschutzgebiet