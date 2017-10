Weil die beiden Gemeindemitarbeiter zum Zeitpunkt des Fundes in einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis standen, gehen die Goldbarren gemäss Obligationenrecht an ihren Arbeitgeber, also an die Gemeinde Klingnau. Juristen waren sich allerdings nicht einig, wem der Goldfund von Gesetzes wegen gehört, wie die AZ berichtet hat.

Finder sollen gemäss Gemeinderat nach gängiger Praxis zehn Prozent des Fundwerts erhalten. Am kommenden Freitag werden die Goldbarren an den Gemeinderat übergeben. Klingnau liegt an der schweizerisch-deutschen Rheingrenze im Bezirk Zurzach.

Die Aargauer Justizbehörden betrieben einigen Aufwand, um die Hintergründe des Goldfundes zu erhellen. Auf der Suche nach dem Goldbarren-Eigentümer hatten Spezialisten bei der kriminaltechnischen Untersuchung einen Fingerabdruck entdeckt.