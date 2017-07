Dass Giroflex nach acht Jahren Verlust erst 2016 wieder einen Gewinn verbucht habe, zeige aber, dass das Unternehmen in keiner einfachen Situation stecke. «In so einer Situation kann ein Verkauf an eine grössere Gruppe auch eine Chance sein», fügt Andres an. Im konkreten Falle sei das aus der Distanz schwierig zu beurteilen. Giroflex-Chef Frank Forster hat gegenüber der az angekündigt, dass das Unternehmen zusammen mit dem neuen Eigentümer Flokk die Situation analysieren wird. Auf mögliche Synergien angesprochen, sagt er: «Es ist klar, dass vor allem der Produktionsstandort Schweiz auf dem Prüfstand steht. Er steht in direkter Konkurrenz zu den Flokk-Standorten in Norwegen, Niederlande und Schweden.»

Als Produktionsstandort sei die Schweiz zwar teurer als jene im Ausland, sagt Andres. «Die Frage ist, welche Qualität man will, ob Synergien Sinn machen und wie Flokk als neuer Eigentümer das Label Swissmade bewertet.»

Die Grenzlage in Koblenz schätzt Andres allerdings nicht als Nachteil ein. «Diese sehe ich in diesem Fall eher als Vorteil, wegen der höheren Verfügbarkeit von Fachkräften.» Gemäss Giroflex-Angaben wohnt ein Drittel der insgesamt 180 beschäftigten Grenzgänger in der deutschen Nachbarschaft.