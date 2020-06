Gewerbe startet Charmeoffensive – Zurzibieter sollen auch nach Corona in Region einkaufen

Wer in den kommenden Tagen durch das Zurzibiet fährt, dem werden grün-weisse Plakate am Strassenrand ins Auge stechen. «Schön, besch do gsi», «Näme mer rasch es Käfeli?», «S’ Gliiche wie immer» oder «Chasch aus s’nöchst mol zahle». Die Slogans haben alle eines gemein: Sie sollen für die Nähe zur Region werben und den Unterschied zu den ausländischen Anbietern oder dem Onlineshopping zum Ausdruck bringen. «Und es soll ein Dankeschön an die Bevölkerung sein, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt hat», sagt René Utiger (46).

Der Präsident des Wirtschaftsforums Zurzibiet WFZ ist die treibende Kraft hinter der Kampagne, die zunächst bis zu den Sommerferien läuft und neben den Plakaten auch in sozialen Medien intensiv bespielt werden soll.

Das WFZ vertritt als Dachorganisation die Interessen seiner regionalen Wirtschaftsvertreter mit rund 700 Mit­gliedern. Neben sämtlichen Gewerbevereinen im Bezirk konnte Utiger auch die Aargauische Industrie- und Handelskammer, den Aargauer Gewerbeverband sowie Bad Zurzach Tourismus für die Aktion gewinnen. Kostenpunkt: rund 40000 Franken.

Viele Gewerbetreibende mit voller Wucht getroffen

Auslöser für die Sympathie­kampagne, wie Utiger sie nennt, sind die Auswirkungen der Coronakrise. «Viele unserer Gewerbetreibenden haben die verordneten Massnahmen mit voller Wucht getroffen.» Gleichzeitig sei den Menschen vor Augen geführt worden, welche Qualität ein Einkauf im Dorf beim Metzg oder in der Bäckerei hat und was lokale Handwerker und Dienstleister für eine Leistung erbringen.

Die zentrale Frage, die Utiger nun umtreibt: Was muss veranlasst werden, damit die Region auch künftig vermehrt lokal konsumiert? Utiger hofft, dass die Leute nach Corona dem heimischen Gewerbe weiterhin die Treue halten und sich einen Einkauf in Deutschland zweimal überlegen.

Das Zurzibiet zählt diesbezüglich zu den anfälligen Regionen. Eine Studie der Universität St. Gallen kommt zum Schluss, dass Bewohner von grenz­-nahen Kantonen ihre Einkäufe nahe­liegenderweise häufiger im Ausland besorgen. Mehr als die Hälfte der Schweizer Konsumenten kauft gemäss der Erhebung aus Gewohnheit jenseits der Grenze ein. Diese Zunahme an Gewohnheitskäufen sei bedenklich, da Gewohnheiten entstünden, die langfristig nur schwer wieder zu ändern seien, folgern die Forscher.

In dieser Bevölkerungsgruppe sieht René Utiger indessen das grösste Potenzial. «Der klassische Einkaufstourist wird auch nach den Lockerungen wieder über die Grenze fahren. Der Lokalpatriot wird auch weiterhin hier einkaufen, weil er in der Schweiz seinen Lohn verdient.» Den Gelegenheitsshopper hingegen, der bei günstigen Aktionen nach Deutschland fahre, müsse man dauerhaft gewinnen können, sagt Utiger.

Verbundenheit versus tiefere Preise

Ob die Kalkulation des Zurzibieter Gewerbes aufgeht, dürfte sich in Kürze zeigen, wenn der Grenzverkehr wieder Fahrt aufnehmen wird. Bezieht man sich auf eine aktuelle Studie der Credit Suisse, sind Zweifel zumindest angebracht: 2019 bezahlten Schweizer unter Berücksich­tigung aller Faktoren für einen durchschnittlichen Warenkorb 48 Prozent mehr als Deutsche.

René Utiger lässt sich von solchen Zahlen nicht beirren: «Wir wollen das, was die Konkurrenz in ihren Businessplänen vergessen hat, hervorheben. Verbundenheit, Gemeinschaftsgefühl, Flexibilität und Grosszügigkeit.» Werte, die in der aktuellen Phase wieder mehr Gewicht erhalten hätten.