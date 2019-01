«Grüsst mir den Bauvogt»: So heisst eine ungewöhnliche Installation, die auf der Eselmatte in Klingnau steht, vis-à-vis des Restaurants «Engel». Sie zeigt zwei rot-weisse Baulatten mit einem gelben Bauarbeiterhelm auf der Spitze. Und der weist in Richtung Gemeindeverwaltung. Die Installation erinnert an Wilhelm Tell und den Gesslerhut, den vorbeikommende Untertanen zu grüssen hatten.

Aufgestellt hat die Installation der Eigentümer der Eselmatte, Beat Gloor, Inhaber einer Textagentur in Zürich. Ihm gehört auch das stattliche ehemalige Arzthaus nebenan. An der Dorfstrasse, die 100 Meter weiter am Schloss vorbei ins Städtchen führt, ist es die markanteste Liegenschaft. 1699 wurde sie erbaut.

Haus unter Denkmalschutz

Die Installation ist Ausdruck von Gloors Ärger über die Gemeinde. Den Anfang nahm die Geschichte mit einem Bauprojekt der ortsansässigen Häfeli Immobilien AG. Diese wollte auf der Eselmatte eine Wohnüberbauung realisieren. Ein erstes Projekt lehnte die kantonale Denkmalpflege ab. Bevor Unternehmer Eric Häfeli das Baugesuch für das zweite, um eine Parzelle erweiterte Projekt einreichte, bat er Gemeinde und Denkmalpflege an einen Tisch, um ein erneutes Scheitern zu vermeiden. «Wohnen zum Engel» umfasste nun drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 19 «Alterswohnungen», die über 2½ bis 4½ Zimmer verfügten.

Gloor reichte im April 2017 eine Einwendung gegen das neue Baugesuch ein. Er zeigt sich noch heute überzeugt: «Die Bauordnung erlaubt ein solches Projekt nicht.» Er habe damit rechnen müssen, dass die Eselmatte überbaut wird. «Aber nicht derart.» Die Zustimmung der Denkmalpflege kann er nicht nachvollziehen.