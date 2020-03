Gesperrte Grenzübergänge: Auch AKW hoffen auf Entschärfung – deutsche Angestellte satteln auf Velos um

"Vor allem am Grenzübergang Koblenz ist zu Stosszeiten mit einer verlängerten Wartezeit zu rechnen." Darauf weist der Kanton Aargau im neuen Lage-Bulletin vom Donnerstag hin. Die explizite Erwähnung zeigt, dass die Situation an der Grenze problematisch ist. Das ist seit Anfang letzter Woche so: Die teilweise Schliessung der Grenze auf deutscher Seite, verbunden mit Kontrollen der Bundespolizei, sorgte für lange Staus. Betroffen waren davon gerade Grenzgänger, die morgens in die Schweiz und abends zurück nach Deutschland fahren. Sie mussten besonders in den ersten Tagen Wartezeiten von über drei Stunden in Kauf nehmen. Am ersten Abend standen Autos mit deutschen Kennzeichen bis nach 22 Uhr vor der Rheinbrücke des Grenzübergangs Koblenz-Waldshut.

Leidtragende waren gerade Angestellte aus Deutschland, die in Spitälern und Klinken im Aargau arbeiten. Für das Kantonsspital Baden wurde dies zu einem riesigen Problem, wie Mediensprecher Omar Gisler sagte. Die Angestellten schafften es teilweise nicht rechtzeitig zur Arbeit. "Die Grenzgänger spielen eine fundamentale Rolle, damit wir die Gesundheitsversorgung gewährleisten können", so Gisler. Die Reha-Clinic in Bad Zurzach wandte sich an die Eidgenössischen Zollverwaltung mit der Forderung. Sie fordern, dass an einem der komplett geschlossenen Grenzübergänge in Bad Zurzach oder Kaiserstuhl eine erleichterte Einreise für ihren Angestellten möglich wird.

Angestellte satteln aufs Fahrrad um

Nun zeigt sich: Die Gesundheitsinstitutionen waren mit diesem Problem nicht allein. Jeder Vierte der rund 500 Mitarbeitenden des Kernkraftwerks Leibstadt (KKL) wohnt im Ausland, wie Sprecher Thomas Gerlach sagt. "Sie waren zunächst mit längeren Wartezeiten an der Grenze konfrontiert und mussten deshalb früher von Zuhause losfahren."