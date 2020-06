Geschmuggelt wird trotz Corona: An der Grenze zu Deutschland wurde Fleisch und Haschisch sichergestellt

Anfang der vergangenen Woche stellten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) an den Grenzübergängen Bad Zurzach und Laufenburg geschmuggelte Ware in grossen Mengen sicher. So wurde am Dienstag in Bad Zurzach ein auffälliger Lieferwagen kontrolliert. Wie die Eidgenössischen Zollverwaltung in einer am Dienstag verschickten Medienmitteilung schreibt, wurden bei der Durchsuchung 665 Kilogramm Fleischwaren, 138 Litern alkoholischer Getränke und anderen Lebensmittel entdeckt.

Zudem machte sich der 42-jährige portugiesische Fahrer wegen Überladung seines Fahrzeuges strafbar. Nebst den zwei Delikten wurde er auch wegen der der Verletzung der COVID-Verordnung angezeigt. Nachdem aufgrund des Lebensmittelschmuggels die Zollfahndung verständigt wurde, musste der Fahrer eine Barhinterlage von rund 6’000 Franken bezahlen.