Vier Monate ist es her, dass sich der TV Endingen nach der verlorenen Finalissima gegen GC Amicitia tränenreich in die Nationalliga B verabschiedet hat. Mittlerweile sind die Tränen getrocknet, denn sportlich könnte es derzeit kaum besser laufen: Nach vier Siegen aus vier Spielen grüssen die Surbtaler von der Tabellenspitze.

Einer, der mit dem Verein schon jede Gefühlslage durchlebt hat, ist Christian Villiger. Der Geschäftsführer des TV Endingen sieht mehrere Gründe für die makellose Bilanz: «Zuallererst ist es das Verdienst von Zoltan Majeri.» Majeri hatte den Trainerposten erst im Januar übernommen. Dessen Handschrift sei aber bereits deutlich erkennbar: «Er erreicht die arrivierten Kräfte, ist aber vor allem für die jungen Spieler da.»

In der Sommerpause hat in der Mannschaft – gezwungenermassen – ein grosser Umbruch stattgefunden. Gleich neun Spieler haben den Verein verlassen, vier Spieler und einige Junioren sind neu dazugestossen. In der Transferpolitik ortet Villiger einen weiteren Erfolgsfaktor. «Alle Neuen haben auf Anhieb eingeschlagen.» Einen hebt der Geschäftsführer besonders hervor: den zypriotischen Torhüter und «Paradiesvogel» Christophoros Nungovitch. «Er zeigt überragende Leistungen und hat uns am Wochenende in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten.»

Damit spricht Villiger den hart erkämpften 28:24-Sieg gegen Stans an – und den Umstand, dass bald andere Kaliber auf den TV Endingen zukommen werden. «Die harten Brocken folgen erst noch.» Dennoch sagt Villiger unumwunden, dass es zwischen NLA und NLB «mehr als eine Klasse Unterschied» gibt. Die Endinger nehmen ihre Rolle als Kronfavorit auf den Aufstieg an, die Playoffs sind das erklärte Minimalziel.

Aufstieg – und dann?

Um das Image als Fahrstuhlmannschaft (vier NLA-Abstiege in den letzten elf Jahren) künftig einmal ad acta zu legen, brauche es weitere Topspieler, sagt Villiger. «Talente wie Dario Ferrante, Marvin Lier oder Stefan und Simon Huwyler wollten bei anderen Teams den nächsten Karriereschritt machen, was auch völlig in Ordnung ist. Unser Anspruch muss es aber sein, solche Ausnahmekönner zu halten.»

Der TV Endingen will also für verheissungsvolle Talente attraktiver werden. Dabei hilft vielleicht eine Qualität, die im Verein in letzter Zeit mitunter gefehlt hat: Ruhe. Nicht zuletzt der Abgang von Trainer Peter Szilagyi vor einem Jahr verlief nicht ohne Nebengeräusche. «Bei vergangenen Trainerentscheiden hatten wir nicht immer ein glückliches Händchen», sagt Villiger. Das sei nun anders. «Mit Zoltan Majeri sind wir auf einem sehr guten Weg.»

Wenn nicht auf einem sehr guten, aber auf einem «vernünftigen» Weg sieht Villiger die Ausrichtung im Gesamtverein. Wirtschaftlich stehen die Endinger auf soliden Beinen, mit 400 000 Franken liegt das Budget für die 1. Mannschaft nur leicht unter jenem der letzten NLA-Saison. «Die Führungsaufgaben müssen aber auf mehreren Schultern verteilt werden», sagt Villiger. Dies sei entscheidend, um überlebenswichtige Partner und Donatoren zu akquirieren. «Wir brauchen mehr finanzielle Ressourcen», ist Villiger überzeugt. «Unser Produkt ist gut. Es soll aber noch besser werden.»