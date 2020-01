Generationenprojekt: Der Startschuss für die Ostumfahrung ist gefallen – die Bauarbeiten können beginnen

«Achtung, fertig, los!» Auf das Kommando des Kantonsingenieurs Rolf H. Meier stachen am Freitag die Bad Zurzacher Erstklässler, ausgerüstet mit farbigen Schaufeln und Zipfelmützen, in den Haufen vor sich, schaufelten das Kies um und symbolisierten damit den Spatenstich zum Baubeginn des Grossprojektes Ostumfahrung.

Während Attiger in die Vergangenheit des Projekts blickte, nahm der frischgewählte Ammann Bernhard Scheuber die Anwesenden auf eine «Fahrt in die Zukunft» mit: «Stellen Sie sich vor, es ist August 2023, Sie freuen sich über die kürzlich eröffnete Umfahrung und flanieren auf der Schwertgasse, die nun von Kinderwagen, Rollatoren und Cafés in Beschlag genommen wird.»

Kinder könnten auf dem Trottoir spielen, ohne dass Eltern Angst vor schnell vorbeifahrenden Autos haben müssten. Damit sprach Scheuber eines der Teilprojekte des Fleckenkonzepts der Gemeinde an, das ebenfalls seinen Beitrag zur Verkehrsentlastung leistet und gleichzeitig mit der Ostumfahrung umgesetzt wird.

Ein Grossteil der rund 10'000 Fahrzeuge täglich wird mit der Umfahrung vom Achenberg herkommend vor der Ortseinfahrt rechts am Bezirkshauptort vorbeigeleitet. Nach rund 200 Metern führt die neue Strasse in den 530 Meter langen Tunnel. Kurz vor dem Bahnuntergang und dem Zoll kommen die Fahrzeuge auf der Promenadenstrasse beim Knoten Glocke wieder ans Tageslicht.

Verkehr wird über die Nordumfahrung umgeleitet

In der ersten Bauphase, die am Montag startet, wird hauptsächlich am nördlichen Tunnelportal und dem zukünftigen Knoten Glocke in der Nähe des Grenzübergangs gearbeitet, dem Anschluss der Umfahrungsstrasse an die bestehende Kantonsstrasse. Ab dem 3. Februar bis November ist der Abschnitt zwischen Zürcherstrasse und dem Knoten Zoll gesperrt.

Der Verkehr wird über die Nordumfahrung umgeleitet. Ein wichtiger Meilenstein der ersten Etappe ist der Abbruch der bestehenden SBB-Brücke und der Einhub der neuen, vorfabrizierten Brücke an einem Wochenende im kommenden Sommer. Die weiteren Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2022 ausgeführt. Anschliessend erfolgt die Ausrüstung des Tunnels mit der Betriebs- und Sicherheitsanlage und im Sommer 2023 die geplante Inbetriebnahme.