Gemeinderätin tritt per sofort zurück - über den Grund schweigen sich alle aus

Barbara Thumann hat mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat in der Surbtaler Gemeinde Lengnau eingereicht. Die CVP-Politikern war seit Anfang 2018 Ratsmitglied.

Zu den Gründen der Demission will sich weder die Gemeinde noch Thumann nicht äussern. Auffällig: Erst vergangenen Dienstag teilte die Gemeinde mit, dass das Ressort "Soziales", dem Thumann vorstand, von per 1. Mai Vizeammann Viktor Jetzer wechselt. Auch dazu will sich die Gemeinde nicht weiter äussern. Diese Information findet sich heute auch nicht auf der Webseite.

Die Ersatzwahl für den frei gewordenen Sitz findet am 27. September statt.

Zu einem Abgang kommt es auch beim regionalen Sozialdienst Surbtal. Leiter Remo Bättig hat auf den 31. August seine Kündigung eingereicht. (dws)

