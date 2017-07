Die Nachricht hat in Koblenz eingeschlagen: Der schweizweit bekannte Bürostuhl-Hersteller Giroflex ist an den norwegischen Konzern Flokk verkauft worden. Bis Ende Jahr bleiben der Standort und die Arbeitsplätze erhalten. In diesem Zeitraum wollen die neuen Eigentümer mit der Giroflex-Geschäftsleitung eine Analyse vornehmen. Was dann passiert, scheint aber in den Sternen zu stehen. Der neue Besitzer kann zurzeit keine Garantie abgeben, dass der Produktionsstandort in Koblenz erhalten bleibt. Klar ist einzig, dass die Marke Giroflex weitergeführt wird.