Gemeinde winken Millionen: «Das Kiesabbau-Projekt ist wie ein Lotto-Jackpot für Klingnau»

Vier Jahre ist es nun her, seit die Klingnauer Ortsbürger an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung Ja sagten zum Kiesabbau in der Hochebene Hard/Härdli. Mit 82 Ja- zu 56-Nein-Stimmen (59 Prozent) stimmten sie für einen Dienstbarkeitsertrag mit der Birchmeier Gruppe. Mittlerweile ist das Projekt weit gediehen. Nach der Richtplananpassung des Grossen Rates steht nun der zweite grosse Planungsschritte bevor: die Teilrevision der Nutzungsplanung. Die Gemeindeversammlung vom nächsten Donnerstag stimmt darüber ab. Bei einem Ja folgt als dritter und letzter grosser Planungsschritt das Einreichen des Baugesuchs.

Beim Kiesabbau geht es um Millionen. In drei Etappen will die Birchmeier Kies + Beton AG, eine Tochterfirma des Döttinger Bauunternehmens, während rund 70 Jahren insgesamt 6,9 Kubikmeter Kies abbauen. Pro 100'000 Kubikmeter, die jedes Jahr im Durchschnitt abgebaut werden sollen, erhalten die Ortsbürger 500'000 Franken. In der Abstimmung der Gemeindeversammlung geht es um die erste Abbauetappe von 2,2 Millionen Kubikmeter Kies. Diese will das Bauunternehmen auf einer Fläche von 19 Hektaren abbauen. Das würde also 11 Millionen Franken in die Kasse der Ortsbürger spülen. Im besten Fall könnte der Abbau 2020 starten.

Kiesvorräte wie eine Schatztruhe

Mittlerweile wurde eine Kiesabbau-Kommission der Ortsbürger gebildet. Für sie machte sich Guido Vogel an der Infoveranstaltung der Gemeinde vom Donnerstag stark für ein Ja an der Gemeindeversammlung. «Das Kiesabbau-Projekt ist wie ein Lotto-Jackpot für Klingnau, eine einmalige Chance», sagte er. Er verglich die Kiesvorräte mit einer Schatztruhe und dass es Zeit sei, sie zu heben. Damit erinnerte er an den sagenhaften Goldfund von 1905, bei dem 14 Klingnauer Ortsbürger beim Holzfällen im Wald auf eine Kiste mit 829 Goldmünzen stiessen.

Doch was würde die Ortsbürgergemeinde mit all dem Geld anstellen? Abklärungen haben ergeben, dass Geldbeträge oder Naturalabgaben per Gesetz nicht an einzelne Ortsbürger ausgeschüttet werden dürfen. Die Ortsbürger können die zusätzlichen Millionen für die Förderung von kulturellen oder sozialen Zwecken ausgeben. Oder der Einwohnergemeinde bei Aufgaben unter die Arme greifen. Vogel nannte das Schloss, bei dem in nicht allzuferner Zeit eine grössere Sanierung ansteht, die einen Millionenbetrag verschlingen wird. Konkrete Gedanken habe sich die Kommission aber noch nicht machen wollen, bevor das erste Geld auch tatsächlich in der Kasse liegt.

Kieswerk mit 40 Mitarbeitenden

Für ein Ja machte sich auch Stadtammann Reinhard Scherrer stark. Nebst dem finanziellen Anreiz und der Wertschöpfung in der Region verwies er auf den ökologischen Aspekt durch kurze Transportwege. Unternehmer Markus Birchmeier, dessen Holding mit 10 Firmen 550 Mitarbeiter beschäftigt, sprach von einer Chance auch für die Gemeinde und das Gewerbe. Die Landwirte, die auf gepachtetes Land verzichten müssen, soll Ersatzland erhalten oder über einen Fonds für ihre Mindereinnahmen entschädigt werden. 40 Stellen sind für das Kieswerk vorgesehen. Das ursprünglich auch im Hard/Härdli geplante Betonwerk bewilligt der Kanton dagegen nicht.

Im vorangegangenen Mitwirkungsverfahren gingen zwei Beschwerden ein von einem Landwirt und der Nachbargemeinde Koblenz. Mit ihnen sei weitgehend eine Einigung gefunden worden, sagte Ortsplaner David Frey. Die Hardstrasse, die das Kiesabbaugebiet vom Gewerbegebiet Zelgli her erschliesst, wird auf Kosten des Bauunternehmens ausgebaut. Die Breite steht noch nicht fest. Der Stadtrat will die Sicherheit der Velofahrer gewährleiten. Die Hardstrasse ist auch der Schulweg von Koblenzer Oberstufenschülern. Für Rösseler soll als Ausweichvariante ein fast vergessener Waldweg reaktiviert werden.