110 Prozent beträgt der aktuelle Steuerfuss in Döttingen. Der Gemeinderat wollte diesen auf 115 Prozent anheben. Dagegen wehrten sich die Stimmberechtigten und wiesen das Budget ab. Nach der Rückweisung des Budgets legt der Gemeinderat nun die neue Rechnung vor – mit teils schmerzhaften Anpassungen. Am 16. Januar wird an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung der überarbeitete Vorschlag präsentiert.