Gemeinde erweitert den Hafen um 20 Bootsplätze – wer einen erhält, entscheidet das Los

Die 35 Anlegeplätze am Hafen von Kaiserstuhl sind begehrt, die Warteliste der Bootsbesitzer lang. Einheimische warten rund fünf Jahre auf einen Platz, Auswärtige gar über 20 Jahre. Seit Sommer 2017 ist klar: Das Städtchen will seinen vor über 20 Jahren erstellten Hafen am idyllischen Rheinufer sanieren und auf 55 Plätze vergrössern.

Die vom Kanton nachträglich verlangte Prüfung zur Umweltverträglichkeit verzögerte den Ausbau jedoch. Nötig wird ein solcher Bericht, wenn mehr als 50 Bootsplätze geplant sind. Nun liegt der positive Bericht vor.

Somit ist klar, dass das Städtchen alle 20 neuen Plätze realisieren kann. Das entsprechende Baugesuch für die Erweiterung liegt bis 24. Januar auf – die Sanierung des bestehenden Hafens erfolgte bereits im Frühling.

Kaiserstuhl in Bildern: