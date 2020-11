Gegner und Befürworter kreuzen die Klingen: Braucht es mehr Sportplätze im Grie?

Die Spieler des FC Chiasso aus der Challenge League dürften sich bei ihrer Schweizer-Cup-Partie vor zwei Jahren in Klingnau nicht schlecht gewundert haben, als sie nach dem Umziehen in der Kabine einen rund 600 Meter langen Fussmarsch zum Spielfeld hinter sich legen mussten. Natürlich ist nicht jeden Tag der FC Chiasso zu Gast auf dem Grie in Klingnau. Und bei Sommerwetter mag dies vielleicht noch als kleine Aufwärmübung gelten.

Doch nirgends sonst im Kanton Aargau sind die Kabinen so weit vom Fussballplatz entfernt wie in Klingnau. Der Gang in die Kabine Bei Matchpausen ist schlichtweg unmöglich. Doch beim Projektierungskredit von 110000 Franken für die geplanten Sportanlagen im Grie, einige hundert Meter vom aktuellen Fussballplatz entfernt und neben dem Schwimmbad gelegen, geht es um mehr als nur einen neuen Kunstrasenplatz für den FC.