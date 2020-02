Gedenkfeier zum Flugzeugabsturz: Bundesbehörden unerwünscht – Aargauer Parlamentarier nicht eingeladen

Arthur Schneider ist in diesen Tagen eine viel gefragte und viel beschäftigte Person. Fast pausenlos flattern beim 79-Jährigen Medienanfragen ins Haus. Das Schweizer Fernsehen, NZZ, «Blick», alle wollen etwas von ihm wissen. Er sei momentan gut ausgelastet, sagt Schneider. Denn neben den zahlreichen Interviews kümmert er sich auch um die Gedenkfeier zum Flugzeugabsturz von Würenlingen, der sich diesen Freitag zum 50. Mal jährt. Am 21. Februar 1970 stürzte der Swissair-Flug 330, der sich von Zürich nach Tel Aviv befand, um 13.34 Uhr in den Wald zwischen dem Dorf und der Forschungsanstalt PSI. Alle 47 Personen an Bord kamen beim Absturz ums Leben. Schnell war klar, dass es sich bei der Tragödie um einen Terroranschlag handelte. Im Frachtraum der Coronado war eine Bombe explodiert. Als Hauptverdächtige galten zwei Mitglieder einer palästinensischen Splittergruppe. Zu einem Prozess gegen die beiden ist es nie gekommen.

Arthur Schneider sass an jenem Tag daheim vor dem Fernseher, als er draussen einen gewaltigen Knall hörte. Er war damals 29-jährig und neu im Amt als Würenlinger Gemeinderat. Die dramatischen Ereignisse haben ihn bis heute nicht losgelassen. Er begann unermüdlich über die Hintergründe zu recherchieren. Er schrieb unter anderem ein Buch («Goodbye everybody»). «Mir ist es immer darum gegangen, herauszufinden, wer die Drahtzieher dieses Verbrechens waren.» Keine Abrechnung mit Aargauer Politkern Von der Politik und der Justiz fühlte er sich in seinen Bemühungen in all den Jahren sträflich im Stich gelassen. «Dabei hätten die Angehörigen der Opfer und die Bevölkerung ein Recht zu erfahren, was tatsächlich geschehen ist.» Dieses traurige Kapitel in der Schweizer Luftfahrt dürfe nicht in Vergessenheit geraten, mahnt Schneider. Zu diesem Zweck organisiert er zusammen mit Ruedi Berlinger, dem Sohn des Piloten der Unglücksmaschine, übermorgen den Anlass an der Absturzstelle. Hunderte von Einladungen haben er und Berlinger verschickt. Angeschrieben wurden neben den Angehörigen, auch jüdische und israelische Organisationen, oder etwa der Berufsverband des Cockpitpersonals der Fluggesellschaft Swiss, Aeropers.

