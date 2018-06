Wer an der diesjährigen Tavolata Hunger und Durst hatte, konnte in Bad Zurzach aus dem Vollen schöpfen: Spaghetti und Kalbsbraten von den Thermalquellen-Hotels, ungarische Spezialitäten vom Gasthof zur Waag, Flammkuchen vom Beck Maier, Cordon bleu von der Krone, eurasische Spezialitäten von der Post, Pasta und mehr von der Trattoria Schwert – das boten die Gastroprofis des Flecken am langen Tisch, entlang der Hauptstrasse und der Schwertgasse.

Saftiges Spanferkel servierte der Sportclub; der Männerturnverein Steak, Wurst und Salate; die Männerriege Paella. Zudem gabs bei Leibundgut Curryrollen und bei Finewines diverse Spezialitäten. Fürs Dessert war die Gemeinde zuständig, zusammen mit der Waag und dem kürzlich eröffneten Kine Atelier. Danielas Bar und die mobile Bar des Zurzacher des Jahres, Stefan Haus, sorgten schliesslich dafür, dass keine Kehle trocken blieb.