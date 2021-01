Fussball, Handball und Tennis: Das Nervenzentrum des Aargauer Sports – im Zurzibiet

Andy Schmid steigt hoch, täuscht einen Schuss an, legt dann elegant zum Kreisläufer ab, der ein weiteres Tor erzielt. Diese und weitere Szenen hätte man diese Woche im Go Easy bewundern können. Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft trainierte in Station Siggenthal. Pandemie bedingt aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dass sich ein Weltklasse-Handballer wie Andy Schmid hier die Ehre gibt, ist inzwischen kein Zufall mehr. Der Stellenwert der Anlage im charmfreien Industriegebiet nimmt stetig zu. Das Go Easy wird immer mehr zum Nabel des Aargauer Sports: Seit letztem September ist nun auch die Geschäftsstelle der Interessengemeinschaft Sport Aargau hier angesiedelt. «Wir fördern das Netzwerk unter den Aargauer Sportverbänden und den internen Austausch», erklärt Geschäftsführer Marco Meili eine der zentralen Aufgaben.

Durch die IG Sport Aargau vernetzt

Die IG Sport Aargau entstand aus der IASV (Interessengemeinschaft Aargauer Sport Verbände) und war früher in Lenzburg. «Der Umzug erfolgte ganz bewusst ins Go Easy. Hier finden viele Jugend und Sportkurse statt. Es ist das Kurs- und Sportzentrum des Kantons Aargau», so Meili. Die Infrastruktur sei hervorragend und man bewege sich in einem sportlichen Umfeld. «So wollen wir diesen Standort bewusst stärken», erklärt Meili.

Der IG Sport Aargau gehören 30 Sportverbände an. Das geht von den grossen Verbänden mit Tausenden von Mitgliedern wie den Turnern, Fussballern, Handballern oder Tennisspielern. Bis hin zu kleinen Verbänden wie den Nationalturnern. Alle sollen zusammen durch die IG Sport Aargau vernetzt und gestärkt werden. Als einziger Verein ist mit Rotweiss Wettingen noch der Schweizer Rekordmeister im Landhockey dabei. Diese Sonderstellung haben sich die Stockkünstler nicht durch ihre herausragenden sportlichen Leistungen erkämpft, sondern weil es schlichtweg keinen kantonalen Landhockey-Verband im Aargau gibt.

Kommunikation über den Aargauer Sport

Eine weitere wichtige Funktion der IG ist wohl dem Motto «Tue Gutes und sprich darüber» geschuldet: Weil die Berichterstattung über den lokalen Sport seit Jahren permanent abnimmt, will die IG in Zusammenarbeit mit der Sektion Sport vom Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) mit der Plattform aargauersport.ch auch hier Gegensteuer geben. «Wir berichten in der ganzen Breite über den Aargauer Sport. Alles was er zu bieten hat, in den vielen Facetten aufzeigen. Das geht von den grossen Läufen bis hin zum kleinen Breitensportanlass», erklärt Meili.

Erfreut über die Entwicklung des Standorts, ist auch der Initiator hinter Go-Easy-Anlage, Beat Anliker. «Die IG hat grosse Bedeutung für uns. Wir erhalten so den direkten Zugang zu den Verbänden.» Es sei sehr aufwendig den Kontakt zu allen Verbänden zu halten. «Zudem sei es ein gutes Signal und ein klares Commitment», so Anliker.

Stellenwert im Dorf zu wenig wahrgenommen

Ähnlich sieht es Frau Gemeindeammann Marlène Koller: «Das ist eine erfreuliche Entwicklung.» Station Siggenthal gehört zwar zur Gemeinde Untersiggenthal, ist geografisch aber viel näher bei Würenlingen. «Uns ist bewusst, was wir am Go Easy haben.» Leider werde das im Dorf nicht so wahrgenommen.