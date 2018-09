Nebst den eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen von diesem Wochenende finden in fünf Gemeinden im Bezirk auch Ersatzwahlen für den Gemeinderat statt.

Vor einem Jahr wurden die Exekutiven an den Gesamterneuerungswahlen neu bestellt. In fünf Gemeinden des Bezirks gibt es inzwischen Vakanzen. In Fisibach, Döttingen, Rekingen, Bad Zurzach und Mellikon werden neue Behördenmitglieder gesucht. Erfreulich: In sämtlichen Gemeinden sind für den ersten Wahlgang offizielle Kandidaturen eingegangen.

Die einzige Kampfwahl kündigt sich in Mellikon an. Für Simon Knecht, der sich beruflich neue orientiert hat und seit Anfang Monat als Gemeindeschreiber in Obersiggenthal arbeitet, treten Detlef Gebser (parteilos) und Heidi Voss (parteilos) gegeneinander an. Darüber hinaus empfiehlt sich Christine Elmer mit einer wilden Kandidatur.

Folgt Schiesser auf Bamberger?

In Bad Zurzach wird der Nachfolger für den zurückgetretenen Bruno Dürr gesucht. Einziger Kandidat ist Bernhard Scheuber (parteilos), der dank seiner Verankerung auf eine breite Unterstützung im Bezirkshauptort hoffen darf. In Döttingen will Michael Mäder (SVP) den Platz von Meinrad Keller beerben, der sich beruflich und privat neu orientiert hat. David Wiederkehr (parteilos) stellt sich in Fisibach zur Wahl, die nötig wurde, weil Daniel Kistler im Frühjahr seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat angekündigt hatte. In Rekingen schliesslich will Bernhard Schiesser in die Exekutive einziehen, dies, nachdem SP-Mann Marc Bamberger wegen einer beruflichen Weiterbildung sein Amt zur Verfügung stellte.

Im ersten Wahlgang sind nicht nur die erwähnten Personen wählbar. Es können alle Stimmberechtigten als Kandidatinnen bzw. Kandidaten gültige Stimmen erhalten.