Führerausweis auf Probe schon wieder weg: Neulenker rammt Baum und fährt davon – doch er kommt nicht weit

Am Sonntag, kurz vor 18.30 Uhr kam ein Autofahrer in Döttingen von der Hauptstrasse ab und kollidierte mit einem Baum kollidiert. Doch statt den Unfall zu melden, machte er sich aus dem Staub. Doch die Polizei erhielt schnell eine Meldung aus der Bevölkerung. "Nach einer Viertelstunde gelang es, das Unfallauto und den verantwortlichen Lenker zu ermitteln", schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Montag.

Wenig später gelang es der Regionalpolizei Zurzibiet, den Mann in Klingnau anzuhalten. Er sass in einem schwarzen Auto und fuhr vom Bahnhof her in Richtung Schloss. Auf der Kreuzung unterhalb des Schlosses, beim Restaurant Engel, stoppten Beamte der Regionalpolizei den Mann. "Ein Polizist ging mit gezückter Waffe auf das Auto zu", schildert ein Augenzeuge der AZ, ehe der Lenker ausstieg. Neben ihm sass eine Frau. Der Anwohner wurde durch das "Geschrei" auf die Szene aufmerksam.

Die Polizisten nahmen den Unfallfahrer zur Befragung mit auf den Klingnauer Polizeiposten. Der Fall wurde der Kantonspolizei übergeben. Laut deren Mitteilung handelt es sich beim Unfallfahrer um einen 20-jährigen Kosovaren aus der Region.

Mit dem von ihm gelenkten Hyundai kollidierte er – nach dem Unfall auf der Hauptstrasse – auch an der Brühlstrasse mit einer Hecke eines privaten Grundstücks.

Gemäss Aussagen des Unfallfahrers soll ein technisches Problem mit den Bremsen vorgelegen haben. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem jungen Automobilisten den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. (pz)

Polizeibilder vom April