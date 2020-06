Frauenflaute statt Frauenpower im Gemeinderat? «Kann nicht sein, dass man das Feld den Männern überlässt»

In vielen Schweizer Städten herrschte vergangenes Wochenende Hochbetrieb. Bern, Basel, Zürich befanden sich fest in Frauenhänden. Tau­sende gingen zum Jahrestag des Frauenstreiks vom 14. Juni 2019 auf die Strasse und machten auf ihre Forderungen nach Gleichstellung, Gleichberechtigung und Mitbestimmung erneut lautstark aufmerksam.

Umso grösser ist die Ernüchterung gerade in weiten Teilen im Zurzibiet: Am letzten Freitag wurde die erste Liste mit den Kandidaturen für den künftigen Gemeinderat der neuen Gemeinde Zurzach bekannt ge­geben, die am 1. Januar 2022 in Kraft tritt. Unter den zehn offiziellen Bewerbungen aus den acht Fusionsgemeinden, die für einen der sieben Sitze im Gemeinderat antreten, befindet sich mit Esther Käser nur eine Frau. «Das ist tatsächlich ernüchternd», sagt die 56-jährige Gemeinderätin aus Rekingen.

Holthuizen hätte es zu­dem begrüsst, wenn die Umsetzungskommission, die für die Organisation des Zusammenschlussvertrags zuständig ist, das Gespräch mit den «Zurzibieter Frauen» gesucht hätte, um dem Thema mehr Beachtung zu schenken.

Reto S. Fuchs, Präsident der Umsetzungskommission, erklärt, dass man innerhalb der einzelnen Gemeinden mehrere Aufrufe gemacht habe, auch mit dem Wunsch nach einem guten Geschlechtermix. Es sei aber nicht Aufgabe der Kommission, aktiv Wahlpolitik zu betreiben.

Zu den angesprochenen Personen gehörte auch Irene Keller, Gemeinderätin in Böbikon. Sie habe sich eine Kandidatur zwar überlegt, sagt sie. Gerade, weil sie sich eine höhere Frauenbeteiligung wünsche. Ausschlaggebend für den Verzicht sei schliesslich der Zeitaufwand gewesen, und dass sich in ihrer Gemeinde zwei fähige, erfahrene Männer für das Amt zur Verfügung stellen würden. Mit ihrer Haltung zementiert Keller ein gängiges Rollenbild. «Wären Frauen nur halb so überzeugt von sich wie viele Männer, wäre das Problem der Untervertretung auf einen Schlag beseitigt», sagt Susanne Holthuizen, die einst im Gemeinderat in Lengnau politisierte. Es liege daher auch an den Frauen selbst, den Mut aufzubringen.

Hoffnung auf eine Sogwirkung

Esther Käser pflichtet dem bei. Es habe sie einige Überwin­- dung gekostet, sich aufzustellen. Letztlich habe sie zugesagt, weil sie überzeugt sei, dass sich der Blickwinkel von Frauen gegenüber jenen von Männern in mancher Hinsicht unterscheide. «Wir fangen mit der neuen Gemeinde auf einer grünen Wiese an. Dazu würde ich gerne den Dünger liefern, damit die junge Pflanze ‹Zur­zach› gedeihen kann», so Käser.

Mit ihrer Kandidatur hofft sie, die eine oder andere Frau für ein Engagement in der Gemeinde Zurzach zu bestärken. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 13. August. «Bis dahin gibt es noch einiges zu tun», sagt Susanne Holthuizen. Der erste Wahlgang findet am 27.September statt.