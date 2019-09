Ihre Agenda ist eng durchgetaktet. Francine Jordi eilt in diesen Tagen wieder einmal von Auftritt zu Auftritt. Am vorletzten Wochenende hatte die 42-jährige Schlagersängerin am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest die grosse Bühne. In Zug genoss sie vor tausenden Fans das Bad in der Menge.

Der beschauliche Anlass in Baldingen, der zum dritten Mal auf der Anhöhe bei der Spornegg stattfand, kann sich mit solchen Dimensionen nicht vergleichen. Jordi, die als Hauptact engagiert worden war, schien das gleichwohl nicht zu stören. Sie mischte sich vor ihrem Konzert unter die Besucher auf den Festbänken. Sie nahm das Abendessen zu sich und stand ihren Fans für Selfies und Autogrammwünsche zur Verfügung. Diese dankten es ihr mit einer stimmungsvollen Ambiance während ihres einstündigen Auftritts.

Danach machte sich Jordi mit ihrem Team wieder auf den Weg, ohne es zu versäumen, sich für die gelungene Organisation zu bedanken. Der nächste Termin stand bereits am nächsten Tag im über 800 Kilometer entfernten Niederösterreich auf dem Programm,

Dafür verantwortlich war die Initiantin des Happenings, Franziska Krebs. «Uns freut nicht nur Jordis Kompliment. Wir haben viele positive Reaktionen erhalten.» Das Baldingen Open geniesst den Ruf eines kleinen, familiären Events. «Damit wir ihn auf die Beine stellen können», sind wir jeweils auf viele freiwillige Helfer angewiesen. Von ihnen standen am Wochenende über hundert im Einsatz. Ob es eine weitere Ausgabe geben wird, haben Franziska Krebs und ihr OK-Team noch nicht entschieden. «Sicher nicht im nächsten Jahr.» Dafür sei der zeitliche Aufwand zu gross. Aber unter dem Eindruck des Wochenendes könne man sich eine Durchführung in zwei Jahren vorstellen.