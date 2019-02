Es ist ein Einschnitt: In einem Monat, Mitte März, wird Mirjam Bolliger ihr Fotogeschäft im Städtchen schliessen. Zehn Jahre hat sie Foto A–Z an diesem Standort geführt, zuvor 14 Jahre lang am Achenbergweg im ehemaligen Laden des verstorbenen Fotografen Willy Guyer, bei dem sie die Lehre absolviert hatte.

Jammern über das Ende will sie aber nicht. Zu lange hat sie sich schon mit der Frage auseinandergesetzt, ob das Weiterführen ihres Geschäfts im Städtchen noch Sinn macht. Und nun läuft der fünfjährige Mietvertrag aus. «Es ist schade um jeden Laden, der schliesst», unterstreicht sie. «Es tut schon auch weh, aber das ist eine Folge der digitalen Entwicklung.»

Damit spricht sie den starken Wandel an, dem die Fotobranche in den letzten Jahren unterlag. «Ich habe mein Geschäftsmodell in all den Jahren immer wieder anpassen müssen.» Einerseits ist da die digitale Entwicklung, sprich die Verbesserung der Technik: Die Fotoapparate wurden so gut, dass auch Hobbyfotografen mit wenig Technikverständnis ordentliche Bilder schiessen können. «Auch die Bildqualität von Handys hat sich in kurzer Zeit stark verbessert», sagt sie.