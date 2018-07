Nein, er habe nichts zu verzollen, sagt ein Autofahrer zum Grenzwächer. Es ist abends um 19.10 Uhr am Grenzübergang Koblenz. Der Autofahrer will in die Schweiz.

Der Grenzwächter will es aber genau wissen – und Bingo; Im Kofferraum findet er mehr Fleisch und Whisky, als der Mann hätte dabei haben dürfen, ohne Zoll zu zahlen. Der Schmuggel ist aufgeflogen.

Wenig später stehen der Schmuggler und der Beamte im Schalterraum des Zollgebäudes. Der Erwischte hat nun die Wahl zwischen dem ordentlichen oder dem abgekürzten Zollstrafverfahren – und macht sich aus dem Staub. Nachdem ihn der Grenzwächter etwas Bedenkzeit gegeben und ihn allein gelassen hatte um eine andere Person zu bedienen, setzt sich der Schmuggler in sein Auto und fährt in Richtung Deutschland davon.

Am selben Abend jenes 8. Oktober 2016, um 22 Uhr, taucht der Schmuggler wieder am Grenzübergang Koblenz auf, begleitet von einer Frau. Er habe das Fleisch und den Whisky nach Deutschland zurückgebracht und seine Bekannte vom Flughafen Zürich abgeholt, erklärt er.

Doch erledigt war die Angelegenheit damit keineswegs. Die Bundesanwaltschaft sprach den Mann wegen Hinderung einer Amtshandlung, sprich einer ordnungsgemässen Zollkontrolle, schuldig und bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 30 Franken sowie einer Busse von 300 Franken.