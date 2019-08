Freunde pop- und rockmusikalischer Freiluftveranstaltungen müssen auch diesen Sommer nicht auf ein üppiges Angebot verzichten. Landauf, landab scharen sich Menschen um die Bühnen. Eine Erhebung ergab, dass die Schweiz die höchste Open-Air-Dichte in Europa hat. Die grössten unter ihnen sind hochprofessionelle Konzertunternehmen. Zu ihnen zählen das Zürich Open Air oder Seasidefestival in Spiez, wo dieses Wochenende Zehntausende Besucher erwartet werden.

Keine Bewilligung im Ortszentrum

Wer es gerne einige Nummern kleiner, dafür gemütlicher mag, der könnte am Freitag und Samstag auf dem Achenberg auf seine Rechnung kommen. Neu taucht das «Fläcke Openair» in der Eventagenda auf: Erstmals findet auf der Ebene oberhalb von Bad Zurzach und Klingnau, unmittelbar vor der historisch bedeutenden Loretokappelle ein zweitägiges Happening statt. Organisiert wird der Anlass vom Verein «Huusgmacht» aus Bad Zurzach. Die Initianten lassen damit eine alte Tradition im Bezirkshauptort aufleben. Vor Jahrzehnten war das Gebiet in der Barz Schauplatz von Freiluftmusikanlässen. Dann herrschte lange Funkstille. 2010 gründete eine Gruppe Jugendlicher im Ort den Verein mit dem Ziel, ein zusätzliches kulturelles Angebot in der Region zu schaffen. «Diesbezüglich sind wir hier nicht verwöhnt», sagt Mitorganisator Andreas Güntensperger. Mit Poetry-Slam-Veranstaltungen, Dance-Partys oder Oktoberfesten sollte eine jüngere Klientel bedient werden. Vor vier Jahren anlässlich des Dorffests traten Güntensperger und seine Mitstreiter erstmals auch als Open-Air-Organisatoren in Erscheinung. Es sollte die Initialzündung zu dem sein, was nun seine Premiere erlebt.