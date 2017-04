An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung hatten die Kaiserstuhler noch Ja zur vertieften Prüfung der Fusion gesagt. Der Kredit von maximal 55'000 Franken erhielt 42 Ja- und 10 Nein-Stimmen, bei 7 Enthaltungen. Hätten nur 4 Bürger mehr mit Ja gestimmt, wäre das nötige Quorum von 20 Prozent der 229 Stimmbürger erreicht und das Resultat definitiv gewesen.

Das Referendumskomitee bilden Andreas und Maggie Widmer, Mary Morger, Daniel Joho und die ehemalige Stadträtin Sonja Böhm. Sie teilen mit: «Am 6. wurde von der Gemeindeversammlung vorläufig ein Kredit zur vertieften Prüfung eines möglichen Zusammenschlusses gesprochen. Wir glauben nicht, dass dieser Entscheid dem Wunsch der Mehrheit der Kaiserstuhler Stimmbürger entspricht und ergreifen deshalb das Referendum.»

«Wenn Fusion, dann mit Fisibach»

Die Ereignisse in Fisibach haben in der Nachbargemeinde Spuren hinterlassen. «Fisibach bekennt sich zu einem klaren Richtungswechsel», sagt Andreas Widmer. «Ob dieser wirklich in den Kanton Zürich führt, steht offen. Für uns ist aber klar, dass Kaiserstuhl und Fisibach zusammengehören.

Wenn überhaupt eine Fusion Sinn macht, dann zwischen diesen zwei Gemeinden.» Im Rheintal+-Verbund würde Kaiserstuhl Gefahr laufen, losgelöst am äussersten Zipfel zu vereinsamen und noch mehr an Attraktivität zu verlieren, so die Befürchtung. «Ein Nein zu diesem Abklärungskredit bedeutet ein Ja zu unseren unmittelbaren Nachbarn», sagt Maggie Widmer. Die bisherige Zusammenarbeit mit den Zurzibieter Gemeinden könne auch ohne Fusionsabklärungen weitergepflegt werden.