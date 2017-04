In zwei Wochen wird das Schriftstück an den Regierungsrat versandt. „Dann liegt der Ball beim Regierungsrat“, sagt Baldinger. Er erwartet noch vor den Sommerferien eine Antwort auf den brisanten Antrag. Sollte der Aargau Ja sagen, wäre in der Folge der Kanton Zürich an der Reihe. Erst dann würde das Thema vor die Gemeindeversammlung kommen. Am Ende müsste gar die Bundesversammlung in Bern über den Kantonswechsel entscheiden. Sollte der Aargauer Regierungsrat Nein sagen, „müssten wir über die Bücher“, so der Ammann.

„Es ist klar, dass wir diesen Antrag stellen müssen“, sagt Baldinger. „Unsere Stimmbürger verlangen das von uns.“ Sogar drei der Gemeinderäte Fisibachs hatten Ja zum Überweisungsantrag gesagt. Falls es tatsächlich zu einem Kantonswechsel kommen sollte, wäre dieser am ehesten im Zuge einer Fusion mit Zürcher Gemeinden realisierbar. Bereits heute gehen die Kinder aus Fisibach im Nachbarkanton zur Schule.