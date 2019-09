Bei der offiziellen Schlüsselübergabe für das neue Kindergarten- und

Primarschulhaus in Bad Zurzach wurden gestern unweigerlich Erinnerungen an das Essen eines Dreikönigskuchens wach. Gemeindeammann Reto S. Fuchs, Hauptschulleiterin Christina Kruthoff und Schulleiter Philipp Fischer hatten die Aufgabe, rund 20 farbige Ballons zum Platzen zu bringen – in einem befand sich der Schlüssel. Und wie so oft beim Dreikönigskuchen, respektive beim kleinen Plastikkönig, befand sich der Schlüssel natürlich im letzten grossen Ballon.