Fehler bei der Auszählung: Gleich drei Kandidaten haben das absolute Mehr erreicht

«Bei der Berechnung des absoluten Mehrs im Wahlkreis 1 war die hinterlegte Formel falsch. Die leeren und ungültigen Linien wurden dazugerechnet», schreibt die Gemeindeschreiberin der Verwaltung2000 heute Morgen per E-Mail. Der Fehler sei erst heute Morgen vom Wahlbüro entdeckt worden.

«Andi Meier als einziger im Wahlkreis 1 bereits gewählt», schrieb die AZ gestern gross, nachdem die offiziellen Ergebnisse der Gemeinderatswahl aus Zurzach eingetrudelt waren. Nicht einmal 24 Stunden später ist nun aber klar: So ganz stimmt dies nicht. Auch die ebenfalls zur Gemeinderatswahl angetretenen Kandidaten Esther Käser und Heinrich Rohner erreichten das absolute Mehr. Ein Fehler bei der Auszählung sorgte dafür, dass dies gestern nicht schon erkannt wurde.

Insgesamt betrug die Stimmbeteiligung 63,6 Prozent. Zum ersten Mal überhaupt haben die Stimmberechtigten aus acht Gemeinden die Mitglieder des Gemeinderates der künftigen Gemeinde Zurzach gewählt. Per 2022 fusionieren Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen zur Grossgemeinde. Gesucht werden vier Gemeinderäte für die Amtsperiode 2022/25. Andi Meier freute sich bereits gestern über das Ergebnis: «Dass ich so viele Stimmen erhielt und so deutlich über dem absoluten Mehr liege, damit habe ich nicht gerechnet.»

So schnitten die anderen Kandidierenden ab:

Cyrill Tait, Kaiserstuhl: 406 Stimmen

Sheela Süess, Baldingen: 331 Stimmen

Christian Trottmann, Rekingen: 254 Stimmen

Adrian Thoma, Böbikon: 236 Stimmen

Sebastian Laube, Rümikon: 213 Stimmen

Franziska Maag, Rümikon: 194 Stimmen

Markus Perreten, Rümikon: 161 Stimmen

Daniel Imthurn, Rietheim: 54 Stimmen

Update folgt..